Омбудсмен Подмосковья Фаевская встретилась с жителями Белгородской области

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская совместно с директором благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и председателем молодежного совета при уполномоченном Светланой Погосян приехали к жителям Белгородской области в пункт временного размещения в г. Озеры. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Делегация привезла гуманитарную помощь, а также подарки детям и их мамам. Здесь проживают 30 взрослых и 42 ребенка, в том числе 36 детей-инвалидов.

«Мы пообщались и с мамами, и с детьми, все довольны условиями, они соответствуют всем стандартам. Питание здесь не только по обычному меню, но и по специальному, которое необходимо некоторым детям Ко мне обратились с просьбами помочь по некоторым вопросам, например, ребенку скоро исполнится 18 лет и ему необходимо оформить инвалидность. Конечно, мы обязательно поможем в этом», — сказала Ирина Фаевская.

Директор Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентина Шумилова привезла косметику для женщин и книжки и шоколад для детей.

«В любой ситуации, прежде всего, женщина должна чувствовать поддержку. Мы поговорили, выяснили, что их беспокоит, чем можно помочь, договорились, что будем на связи. Обязательно поможем закрыть бытовые вопросы, которые их волнуют», — сказала Шумилова.

Кроме того, участники Молодежного совета при Уполномоченном собрали гуманитарную помощь для жителей Белгородской области.

«Активистка Молодежного совета Дарья Курносова выступила с инициативой собрать гуманитарную помощь для жителей Белгородской области. Мы привезли 22 коробки новой женской и детской одежды на весну и лето. Очень приятно видеть результаты наших усилий, мамы и дети очень обрадовались», — сказала председатель Молодежного совета при Уполномоченном Светлана Погосян.

Всего в Подмосковье приехали около 400 жителей Белгородской области. Их разместили в детских оздоровительных лагерях «Родник», им. 28 Панфиловцев, «Горизонт», «Лесная поляна».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.