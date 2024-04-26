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С возрастом межпозвонковые диски постепенно изнашиваются. Негативно на их состоянии отражаются перенесенные травмы, тяжелые физические нагрузки, сидячий образ жизни. Повреждение дисков приводит к появлению межпозвонковых протрузий и грыж, которые сдавливают нервы и вызывают сильные боли в позвоночнике. В госпитале Подмосковья внедрили малоинвазивный метод удаления грыж, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Пункционная нуклеопластика — это малоинвазивный метод удаления грыж, способный безболезненно восстановить функции позвоночника. Основными показаниями к операции являются протрузии и межпозвонковые грыжи позвоночника с признаками компрессии невральных структур. Перед принятием окончательного решения о методе удаления грыжи выполняется консультация врача травматолога-ортопеда (вертебролога). Проводится дообследование пациента МРТ или КТ, рентгенография, лабораторные анализы.

«Преимущества заключается в том, что операция малотравматична, происходит через мини-прокол, без общего наркоза, без кровопотери, длительность составляет около 30 минут. Современный метод лечения позволяет купировать болевой синдром и улучшить качество жизни пациента», — рассказал врач Московского областного госпиталя для ветеранов войн Олег Мандрыкин.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации по телефону: 8(499)670-93-32, номер контакт-центра: 8(499)670-92-92 доб. 178.

Московский областной госпиталь для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорский р-н, п.Жилино, Стр. Г/1.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.