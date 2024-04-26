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Стало известно об изменениях в режиме работы филиалов МОККВД в праздничные дни

В связи с предстоящими праздниками режим работы медицинских учреждений МОККВД в период с 28 апреля по 12 мая будет изменен. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Все филиалы Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера будут работать по следующему расписанию:

28 апреля, 1, 5, 9, 12 мая — выходные дни.

29 и 30 апреля, 4, 10, 11 мая — по режиму работы субботы, с 9:00 до 15:00.

2, 3, 6, 7, 8 мая — в обычном режиме.

С 13 мая прием пациентов возобновится в обычном режиме.

«Берегите свое здоровье и обратите внимание на измененный режим работы при посещении медицинских учреждений в праздничные дни!» — предупреждает главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Планируйте свои визиты к врачу заранее, учитывая информацию на памятке.

Запись на прием осуществляется через портал Госуслуг Московской области uslugi.mosreg.ru или по телефону горячей линии 122.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.