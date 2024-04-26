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Специалисты МОЦОМД выходили 130 новорожденных детей за I квартал 2024 г

С начала года и по март включительно в стационарном отделении — детская больница — врачи реанимации новорожденных выходили 130 малышей. Многие из них были весом менее 1 500 г, некоторые были с врожденными пороками развития, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

Дети зачастую требовали хирургического и нейрохирургического лечения. Примечательно, что за предыдущий 2023 год удалось спасти и выходить 572 новорожденных малыша.

«Ключевой принцип нашей работы — сохранение жизни, здоровья и качества жизни каждого маленького пациента. В арсенале отделения есть необходимое оборудование для оказания помощи. При выхаживании недоношенных детей мы стремимся создать условия, максимально приближенные к внутриутробной жизни. Постоянно контролируется уровень температуры и влажности окружающей среды, дети находятся в условиях защиты от шума, яркого света и других неблагоприятных факторов», — рассказала заведующий отделением ОРИТН (II) Детской больницы, врач-анестезиолог-реаниматолог, врач-неонатолог Мария Попова.

Круглосуточно в отделении работает высококвалифицированный персонал. В случае необходимости привлекаются другие специалисты больницы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что благодаря цифровизации сейчас в Подмосковье после рождения ребенка можно оформить все необходимые документы прямо в палате роддома.

Так как все делается в «цифре», подразделения ЗАГСа на первых этажах в перинатальных центрах закрывают.