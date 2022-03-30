РИАМО - 30 мар. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить систему рублевых взаиморасчетов с недружественными странами на нефть, металлы и зерно.

Ранее из-за проведения спецоперации российских войск на Украине западные страны ввели жесткие санкции в отношении РФ. В частности, ограничили страну в проведении расчетов по внешнеторговым операциям. В ответ Россия перевела оплату за поставки природного газа в недружественные страны в рубли, с чем Запад не согласился.

«У европейских государств есть все рыночные возможности рассчитываться в рублях. <...> Более того, будет правильным там, где нашей стране выгодно, расширить список экспортируемых за рубли товаров: удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы, лес и т.п.», - написал Володин в Telegram.

Он подчеркнул, что международное сотрудничество должно быть взаимовыгодным, а политика санкций загнала Запад в изоляцию.

«Они сами сделали все, чтобы подорвать доверие к доллару и евро, чтобы Россия отказалась от взаиморасчетов в этих валютах», - добавил Володин.

Ранее в России предложили создать новую платежную единицу для взаиморасчетов с дружественными государствами. Среди них Иран, Турция, страны ЕАЭС и Юго-Восточной Азии.