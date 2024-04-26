Новый врач хирург начал работать в подмосковном госпитале для ветеранов войн

Гагик Погосян уже месяц работает в Московском областном госпитале. Стаж работы по специальности — 27 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Гагик окончил Ереванский государственный медицинский институт в 1997 году по специальности «Лечебное дело».

С 1997 по 1999 гг. проходил подготовку в клинической ординатуре при Московской медицинской академии имени И. М. Сеченова по специальности «Хирургия». В 2024 году прошел периодическую аккредитацию по специальности «Хирургия».

На базе хирургического отделения под руководством хирурга-эндокринолога, доктора медицинских наук Гагика Погосяна внедрены и проводятся операции при различной патологии щитовидной железы. Выполняются хирургические вмешательства повышенной сложности, в том числе малоинвазивные с использованием видео-эндоскопической и микрохирургической техники.

«Зачастую медикаментозными средствами провести лечение заболеваний не представляется возможным, тогда требуется оперативное лечение, персонализированный, мультидисциплинарный подход в реализации этой проблемы, позволяет лечить пациентов возрастной группы», — рассказал Гагик Погосян.

По вопросам госпитализации обращаться по телефону в отдел госпитализации по телефону: 8(499)670-93-32, номер контакт-центра: 8(499)670-92-92 доб. 178.

Отделение хирургии Московского областного госпиталя для ветеранов войн находится по адресу: 141551, Московская область, Солнечногорск, п. Жилино, стр. Г/1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что 7 тыс. человек проходят реабилитацию в подмосковных центрах ежегодно.

«У нас есть пансионат в Ясенках. Это Новая Москва. Мы его модернизируем сейчас. Главный смысл в том, что мы оснастим оборудованием этот центр», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.