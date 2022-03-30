РИАМО - 30 мар. Крупные российские банки занимаются внедрением отечественного аналога сервисов Apple Pay и Google Pay – приложения СБПэй. Некоторые банки запустят его уже 1 апреля, сообщает РИА Новости.

Ранее из-за санкций Запада в России перестали работать сервисы Apple Pay и Google Pay. Однако вскоре россияне смогут совершать бесконтактную оплату с телефона с помощью отечественной разработки СБПэй, которая создана на базе Системы быстрых платежей Банка России. Только вместо банковских карт в СБПэй привязываются банковские счета клиентов.

Пока оплатить СБПэй можно только по QR-коду, но сейчас специалисты трудятся над тем, чтобы клиенты банков могли совершать оплату с помощью NFC, просто приложив смартфон к терминалу. С 1 апреля использование приложения СБПэй станет обязательным для банков-участников Системы быстрых платежей.

Вскоре сервисом смогут пользоваться клиенты Росбанка, банка «Санкт-Петербург», «МТС Банка», банка «ДОМ.РФ», Промсвязьбанка, «Абсолют банка». Есть и те, кто уже внедрил данную систему – это банк «Русский Стандарт» и Экспобанк.