Открыт прием заявок на театральный фестиваль «Мелиховская весна» в Подмосковье

Организационный комитет международного театрального фестиваля «Мелиховская весна» объявил о старте приема заявок на участие в XXVI фестивале, который пройдет в музее-заповеднике А. П. Чехова «Мелихово» с 22 по 31 мая 2026 года. Подать заявку можно до 17 ноября 2025 года, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

К участию в фестивале приглашаются профессиональные театры и творческие коллективы из России и других стран со спектаклями по произведениям А. П. Чехова или о самом писателе.

В традиционной специальной программе «Чехов+», представляющей постановки по произведениям еще одного автора, на фестивале 2026 года будут представлены спектакли по произведениям М. А. Булгакова.

Спектакли фестиваля «Мелиховская весна» играются на нескольких площадках: в театральном дворе усадьбы А. П. Чехова, на большой открытой сцене в ее центральной части и на сцене Серпуховского музыкально-драматического театра. Также постановки могут быть адаптированы для показа в других пространствах музея-заповедника писателя.

Обязательное условие при подаче заявки на участие — предоставление видеозаписи спектакля и подробные сведения по позициям, обозначенным в анкете-заявке.

Заявки принимаются до 17 ноября 2025 года по электронной почте: mel-vesna@mail.ru.

Исполнительный директор фестиваля «Мелиховская весна» Алексеева Елена Геннадьевна, 8 (905) 778-42-65.

Международный театральный фестиваль «Мелиховская весна» проводится с 2000 года Государственным литературно-мемориальным музеем-заповедником А. П. Чехова «Мелихово» при поддержке министерства культуры и туризма Московской области.

