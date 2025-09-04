Выручка резидента ОЭЗ «Дубна» увеличилась до 13,5 млн рублей за полгода

Компания «105 Кодерлайн», являющаяся резидентом ОЭЗ «Дубна», в первом полугодии 2025 года увеличила выручку до 13,5 млн рублей. Компания работает в сфере IT, разрабатывая программные продукты на базе «1С: Предприятия». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«За первые шесть месяцев 2025 года выручка компании «105 Кодерлайн» из ОЭЗ «Дубна» составила 13,5 млн рублей. По итогам года показатель превысит 20-25 млн рублей. Учитывая, что еще несколько лет назад это был небольшой IT-стартап, который снимал стол в коворкинге за 150 рублей, а сегодня это резидент крупнейшей российской ОЭЗ, где создано почти 30 рабочих мест — результат отличный. Это показательный пример того, что на площадке ОЭЗ «Дубна» созданы все условия для развития бизнеса, в том числе малого», — подчеркнула зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На сегодняшний день компанией «105 Кодерлайн» реализовано несколько крупных проектов цифровой трнасформации на платформе 1С: Предприятие и множество небольших проектов в ОЭЗ «ТВТ Дубна»

«Наш проект начинался с идеи — обеспечить резидентов ОЭЗ «Дубна» программным продуктом для управления проектами с простой методологией внутри, позволяющей неподготовленному человеку успешно управлять различными проектами. Прототип мы писали в коворкинге ОЭЗ «Дубна», где арендовали столы с компьютерами. Постепенно мы выросли. Сейчас у нас статус резидента ОЭЗ, свой офис, в штате работает 25 технических специалистов, мы являемся частью одного из крупнейших партнеров-франчайзи 1С — «Кодерлайн» выпускаем уникальные программные решения, в том числе и со спецификой для резидентов особых экономических зон. В целом проект развивается и растет гораздо быстрее оптимистичных прогнозов», — отметил генеральный директор ООО «105 Кодерлайн» Василий Оводков.

Гендиректор компании также сообщил, что в ближайших планах «105 Кодерлайн» получить статус малой технологичной компании, вывести на рынок ряд новых продуктов и увеличить штат сотрудников до 100 специалистов к 2027 году.

«Наш коворкинг центр — это удобное и доступное по цене пространство для эффективного взаимодействия специалистов различных сфер, оснащенное всем необходимым для работы. Как показал пример компании „105 Кодерлайн“ — это еще и площадка для старта бизнеса. Мы отметили работоспособность специалистов, которые постоянно снимали место в нашем коворкинге, и в конечном итоге предложили им вырасти до резидента ОЭЗ. Так компания пополнила наш IT-кластер, который на сегодняшний день насчитывает порядка 40 предприятий», — рассказал генеральный директор АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Антон Афанасьев.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.