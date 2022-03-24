РИАМО - 24 мар. Apple запретила добавлять новые карты отечественной платежной системы «Мир» в Apple Pay, при этом добавленные ранее карты скоро будут отключены, сообщает ТАСС.

«Компания Apple ограничила оплату картами платежной системы «Мир». На данный момент уже и добавленные (карты - ред.) они постепенно убирают из приложения Apple Pay», – сказал сотрудник поддержки держателей карты «Мир».

В четверг российские пользователи стали сообщать о том, что добавить новые карты «Мир» в платежную систему Apple Pay нет возможности.

Ранее Apple официально объявила, что приостановила все продажи своей продукции в России. Новые iPhone SE, Mac Studio и iPad Air в РФ не будут поставляться. Также из магазина App Store были удалены несколько приложений, к примеру Netflix.