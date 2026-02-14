Участница шоу «Выжить в Стамбуле» рискует покинуть проект из-за беременности

Участница шоу «Выжить в Стамбуле» рискует покинуть телепроект после положительного теста на беременность. Во время съемок девушка почувствовала изменения в своем организме, сообщает «СтарХит» .

«Я сделала тест, и увидела две жирные полоски. Сначала я просто сидела и смотрела перед собой, вообще не знала, что мне делать: говорить или не говорить», — поделилась эмоциями участница.

В итоге свой секрет она раскрыла Ляйсан Утяшевой, которая поддержала растерянную конкурсантку. Ведущая проекта отметила, что необходимо дождаться решения врачей, сможет ли девушка продолжить участие в шоу.

Сегодня за 10 млн рублей продолжают бороться звезды MIA BOYKA, Кузьма Сапрыкин, Магомед Муртазаалиев, Антон Жижин, Алена Блин и Влада Золотова, Алена Гром, Риназ Раемов, Леонид Вахитов, Игорь Прохоров и Дарья Выходцева из народной команды. При этом с каждым разом участников становится все меньше.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.