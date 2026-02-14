Победителя «Танцев со звездами» отпустили под подписку по делу о хищениях

Следователи освободили под подписку о невыезде соучредителя компании «Интертехника» Алексея Леденева, который вместе с бизнес-партнером Алексеем Мороховым и экс-директором Юрием Чернышевым дал признательные показания по делу о хищении при поставках фальсифицированных деталей концерну «Калашников», сообщает ТАСС .

«Следствие расторгло досудебное соглашение о сотрудничестве с фигурантами дела о хищении у концерна „Калашников“ Мороховым и Леденевым, которого в то же время отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении», — заявили в правоохранительных органах.

Собеседник агентства добавил, что Морохова заключили под стражу на 3 месяца, доведя общий срок до 18 месяцев. Он останется под арестом до 12 мая 2026 года. Чернышев также находится под подпиской.

В ноябре 2024 года в Ивановской области возбудили уголовное дело по факту хищения в особо крупном размере у концерна «Калашников». Среди фигурантов оказался победитель шоу «Танцы со звездами» в 2010 году и участник второго шоу «Титаны» Алексей Леденев.

Ранее столичный суд арестовал экс-директора по закупкам и логистике в концерне «Калашников» Ксению Гращенкову по уголовному делу о хищениях при выполнении гособоронзаказа.

