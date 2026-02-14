В Финляндии пересмотрят сделки россиян с недвижимостью

Министр обороны Финляндии Антти Хакканен заявил, что в стране планируется рассмотреть возможность ретроспективного вмешательства в сделки с недвижимостью с гражданами РФ, сообщает «Интерфакс» .

Он сказал агентству новостей STT, что сейчас министерства изучают, можно ли ретроспективно вмешиваться в сделки с недвижимостью, которые были совершены в Финляндии гражданами государств из-за пределов ЕС и Европейской экономической зоны.

По словам Хакканена, такое вмешательство планируется применять ко всем типам недвижимости и к сделкам, которые были заключены за последние 20 лет. Это нужно, чтобы обеспечить национальную безопасность.

Как считает министр, в стране уже 20 лет существует слишком наивный подход к контролю над недвижимостью.

