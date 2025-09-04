Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

Мошенники запустили в России новую схему обмана: злоумышленники звонят гражданам и сообщают о необходимости замены СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета), поделился член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин в интервью с «Life.ru» .

«Схема разворачивается по классическому сценарию социальной инженерии. После передачи номера СНИЛС жертве звонят „сотрудники“ других организаций — например, Госуслуг, банков или даже Росфинмониторинга. Они убеждают человека, что его данные якобы уже попали к мошенникам, и создают ощущение срочности и опасности. В такой атмосфере человек начинает верить, что спасает свои деньги, и готов следовать любым инструкциям», — сказал он.

Защититься от подобных атак можно только с помощью внимательности и критического мышления. Нужно помнить: СНИЛС давно не подлежит замене, банки и госорганы никогда не звонят через мессенджеры и тем более не просят перевести деньги «на безопасные счета».