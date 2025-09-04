Воробьев открыл в Подольске мемориальную доску Героя РФ Артема Щукина

В августе 2025 года школе № 30 в Подольске присвоили имя Героя России Артема Щукина, который погиб в зоне проведения специальной военной операции. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев присутствовал на открытии мемориальной доски вместе с родными Щукина, его сослуживцами, школьниками и жителями Подольска, сообщили в управлении губернатора и правительства Московской области.

Церемония открытия мемориальной доски состоялась в день рождения погибшего Героя России, которому исполнилось бы 29 лет.

«Мы присутствуем на торжественном, очень важном для нас мероприятии. Молодой парень, которому сегодня (4 сентября — ред.) должно было исполниться 29 лет, ценой своей жизни спас ребят, защищал нашу Родину. Он очень достойно прожил свою жизнь. В легендарной 45-й бригаде, где мы недавно были с его отцом, Артема Щукина все вспоминают добрым словом. Эта школа носит его имя — человека, с которого каждому нужно брать пример. Пусть этот день останется в памяти, а имя героя будет вдохновлять всех на добрые дела. Еще раз хочу сказать слова благодарности и 45-й бригаде, и другим подразделениям, которые сегодня на передовой защищают нашу страну. Мы обязательно победим, и наши ребята вернутся домой», — сказал Воробьев.

О Герое России

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Артем Щукин родился в Калужской области, где жил, учился. Школу он закончил с золотой медалью. В 2014 году семья молодого человека приняла решение переехать жить в подмосковный Подольск. В дальнейшем Щукин с отличием отучился в Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном училище, затем служил заместителем командира группы спецназа. В отряд 45-й бригады ВДВ он попал, пройдя жесткий отбор.

В послужном списке Щукина — Орден Мужества, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «За отвагу», «За храбрость» II степени, знак отличия «За службу в военной разведке ВДВ».

С самого начала спецоперации Артем Щукин был в зоне боевых действий, имея опыт четырех ротаций. В конце 2023 года ему поручили прикрывать огнем действия группы. Внезапно отряд попал в засаду под плотный огонь врага, где Щукин был тяжело ранен. Он скомандовал отступление, оставшись прикрывать товарищей. До последнего момента он продолжал сражение, спасая жизни сослуживцев.

За проявленные отвагу и героизм Указом президента РФ Владимира Путина ему присвоено звание Героя России посмертно.

Мнение близких Щукина

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Один из сослуживцев Щукина считает, что Герой России прожил хоть и, к сожалению, короткую, но яркую жизнь. Он был настоящим другом и боевым товарищем для тех, кто находился рядом.

«Идя в свой последний бой, он не струсил, не спасовал, а вел себя как настоящий профессионал. Первым, увидев противника, открыл по нему огонь, а потом дал возможность группе развернуться и занять более выгодные позиции. Сам, к сожалению, получил смертельное ранение. В Евангелии написано: „Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих“. Поэтому будьте добрее друг к другу, помогайте друг другу, как помог Артем своим товарищам. И каждый день, приходя в школу, обращайте внимание на эту мемориальную доску», — сказал сослуживец Щукина.

Стоит отметить, что на сегодняшний день открытая в школе мемориальная доска является третьей, которую посвятили Щукину. Первая находится в школе, где боец СВО учился — в Козельске Калужской области, а вторая — на фасаде дома в Подольске, где Щукин жил в последние годы. Третью мемориальную доску установили в школе № 30, потому что в ней работает мама Героя РФ Татьяна Николаевна.

«Спасибо большое, что сегодня, в день рождения Темочки, как мы его называли, организовано такое памятное мероприятие. Это то, что мы можем сделать для тех ребят, которые отдали жизнь в ходе специальной военной операции. Они заслуживают славы, памяти своими подвигами, смелостью, отвагой, верностью долгу и Родине. Особенно хочу сегодня обратиться к школьникам. Ребята — вы наше будущее, вы можете брать пример с таких героев, как Артем, любить семью и Родину, ставить перед собой цели и достигать их. А мы, ваши учителя, ваши наставники, всегда будем рядом, помогать. У десантников есть всем известный девиз: „Никто, кроме нас“. Это не просто образное выражение, оно имеет глубокий смысл. Мы не военные, но этот девиз тоже можем взять себе на вооружение, чтобы прожить жизнь достойно и оставить после себя добрый след», — сказала мама Щукина, Татьяна Щукина.

На церемонии открытия мемориальной доски присутствовали отец бойца СВО — Юрий Яковлевич Щукин и вдова героя РФ Юлия. Вдова Щукина рассказала, что еще при знакомстве поняла, что ее будущий супруг — настоящий военный, которых описывали в книгах знаменитые писатели. Он был добрым, справедливым, честным, правильным, воспитанным и очень умным.

«Когда он только ушел в зону СВО, первый месяц мы вообще были не на связи. Потом стали доходить письма — все как у наших дедушек и бабушек во время Великой Отечественной войны. Ну, а уже позже появилась возможность общаться по телефону. Редко, но все-таки. В своем последнем сообщении он написал: „Мы поехали на задание. Все будет хорошо“. До сих пор прокручиваю в голове тот момент, когда ко мне пришел домой военнослужащий и сообщил эту страшную новость. Сижу, ничего не понимаю… Я очень горжусь своим мужем. Приятно, что все его помнят и ценят», — сказала Юлия Щукина.

Школа № 30 в Подольске начала свою работу в 2011 году. Она стала центром патриотического воспитания в регионе. Учебное заведение активно сотрудничает с местной общественной организацией ветеранов, пенсионеров и инвалидов Подольска. Особая гордость школы — музей «Память поколений», где ученики могут узнать об истории родного края, ключевых моментах Великой Отечественной войны и подвигах участников специальной военной операции. С 2017 года в школе действует отряд «Патриот», входящий в движение «Юнармия». Духовно-нравственное воспитание также является приоритетным направлением работы учебного заведения.

Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области

Учащийся 11 класса школы № 30 Артем Новиков рассказал, что очень рад, что школа, в которой он заканчивает обучение, теперь носит имя его тезки, Героя РФ Артема Щукина.

«Он — пример не только для меня, но и для всех учеников этой школы, нам есть на кого равняться. И то, что сегодня открыли мемориальную табличку — очень здорово! О таких героях, которые жертвуют своей жизнью ради страны, должны все знать. У нас в школе работает учительницей мама Артема Щукина, он нередко к ней приходил. К сожалению, мне лично не удалось с ним познакомиться. Этот учебный год для меня выпускной. Мне нравится информатика, физика, поэтому планировал свою жизнь связать с этими направлениями и с какой-нибудь военной специальностью — например, военного инженера. У меня оба родителя военнослужащие: папа — подполковник, мама — старший прапорщик. Поэтому хочу пойти по их стопам», — сказал Новиков.