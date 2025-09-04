Эксперт оценил новую китайскую ракету DF-5C

Новая ракета DF-41, разработанная в Китае, является аналогом советской ракеты «Сатана», которая была принята на вооружение в конце 70-х годов, сказал военный эксперт Василий Дандыкин, пишет «Life.ru» .

Эксперт сравнил DF-41 с российской ракетой «Сармат», которая имеет дальность 18 тыс. км. Она способна осуществлять пуски с обоих полушарий Земли, обеспечивая высокую степень гибкости в выборе траектории полета.

«Китайцы совершили прорыв. У них раньше проблемы были с дальностью, а сейчас таких проблем нет. Все она разнесет, но не приведи Господь. Это же ведь ядерные боеголовки», — прокомментировал эксперт.