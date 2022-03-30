РИАМО - 30 мар. Хлопок произошел в ночь на среду в доме №93 по Бутырской улице в Москве. Его причиной не является бытовой газ, возгорание началось в жилой комнате, сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

Информация о хлопке поступила в компанию в 01:50 из системы-112. Аварийная бригада оперативно прибыла на место происшествия. Специалисты установили, что хлопок не имеет отношения к бытовому газу, утечек не обнаружено. Угрозы для людей нет.

Причиной хлопка могло стать треснувшее под воздействием высоких температур остекление.

Как сообщает «Вечерняя Москва», ночью в указанном доме произошел пожар, были спасены 18 человек, двое из них пострадали. Площадь возгорания составила 25 кв. м.

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