В Павловском Посаде стартовал международный кинофестиваль «17 мгновений…»

Восьмой международный кинофестиваль «17 мгновений…» имени Вячеслава Тихонова открылся в подмосковном Павловском Посаде, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Главный организатор фестиваля — дочь народного артиста Анна Тихонова. В рамках фестиваля пройдут конкурсные показы 10 фильмов и шести сериалов.

Народный артист России Николай Бурляев стал председателем жюри. Ему вручили награду «Кумир поколений» за труды в сфере кинематографии.

«Мне не так часто дают призы за то, что я сделал. Я даже сам удивляюсь, а почему не дают. Уже пора давать. Очень приятно получить эту награду здесь, на родине моего коллеги», — рассказал Николай Бурляев.

В этом году фестиваль посвящён Году семьи. Помимо конкурсных кинопоказов жителей ждёт большое количество мероприятий.

«Это площадка для молодых кинематографистов, создающих фильмы и телесериалы для детско-юношеской аудитории и семейного просмотра», — сказал лава городского округа Павловский Посад Денис Семёнов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил особенности региона.

«Подмосковье — это разнообразие, а также история и культура», — сказал он.