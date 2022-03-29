РИАМО - 29 мар. На территории села Красный Октябрь в Белгородской области во вторник вечером прогремел взрыв, сообщает РИА Новости.

Информацию об этом подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сейчас на территории Белгорода и Белгородского района слышны взрывы. Инцидент произошел в районе села Красный Октябрь. Глава села сейчас находится на месте. Со мной на прямой связи. Оперативно мне сообщает всю информацию», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, жертв и пострадавших среди жителей нет.

На месте инцидента работают экстренные службы.