Два медбрата из Истры во время отпуска работают в госпиталях Донбасса

Два медбрата отделения анестезиологии и реанимации Истринской клинической больницы в свой отпуск ездят оказывать помощь военным и мирному населению на Донбасс, сообщили в пресс-службе горокруга.

Об этих поездках долгое время не знали ни их коллеги, ни главный врач учреждения. Анестезист Тезо Ригвава на прекрасном счету в отделении анестезиологии и реанимации.

«Среди знакомых много тех, кого мобилизовали, есть и те, кто пошёл воевать добровольно. Я решил поехать как медработник, чтобы в стороне не стоять, хотя бы чем-то помочь», — объясняет Тезо своё решение.

История Евгения Гаранина, который тоже работает медбратом в истринской реанимации, началась задолго до начала спецоперации. В 2019 году он поехал в Донбасс добровольцем, служил там в войсковой части до 2021 года на стрелковых должностях.

Прошлым летом, на каникулах Евгений поехал работать в Донецк уже в качестве медработника. Работал в травматологическом центре.

«Страх был только поначалу, потом привыкаешь, воспринимаешь как работу, которую нужно сделать», — признаётся он.

Заведующий реанимационным отделением Валерий Соколов отмечает, что Тезо и Евгений — очень ответственные работники.

«У них есть тот опыт, который нужен в нашем отделении. Я очень горд, что ребята работают у нас в реанимации. Не каждый врач знает то, что знают эти ребята и что они видели. Мне очень приятно с ними работать», — подчёркивает он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил участников СВО в военном госпитале в Подольске.

«В нашем легендарном 1586 окружном военном госпитале всегда работали профессионалы, люди большого ума и доброго сердца — врачи, медсестры, санитарки, которые спасали больных и раненых. Хочу слова благодарности сказать всем нашим медикам, которые здесь и на передовой выполняют свой профессиональный и человеческий долг», — сказал губернатор.