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Сотрудника Росгвардии наградили за спасение жителей Балашихи

Росгвардейца наградили за помощь жителям Подмосковья при взрыве газа
Общество

Сотрудника Балашихинского отдела вневедомственной охраны Росгвардии Артема Зубаня наградили нагрудным знаком «Участнику ликвидации последствий ЧС», сообщили в пресс-службе ведомства.

Прапорщик полиции пришел на помощь местным жителям, находящимся в частично обрушившемся многоквартирном доме из-за взрыва газа 20 сентября 2023 года в Подмосковье.

Находясь в отпуске, правоохранитель совершал утреннюю пробежку и услышал громкий хлопок. Артем не раздумывая бросился на помощь пострадавшим в разрушенном доме. Всего сотрудник Росгвардии помог эвакуировать более 100 человек.

За решительные и самоотверженные действия по спасению людей и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий прапорщик полиции Артем Зубань награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.