Сотрудника Росгвардии наградили за спасение жителей Балашихи

Прапорщик полиции пришел на помощь местным жителям, находящимся в частично обрушившемся многоквартирном доме из-за взрыва газа 20 сентября 2023 года в Подмосковье.

Находясь в отпуске, правоохранитель совершал утреннюю пробежку и услышал громкий хлопок. Артем не раздумывая бросился на помощь пострадавшим в разрушенном доме. Всего сотрудник Росгвардии помог эвакуировать более 100 человек.

За решительные и самоотверженные действия по спасению людей и ликвидации последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий прапорщик полиции Артем Зубань награжден нагрудным знаком МЧС России «Участнику ликвидации последствий ЧС».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.