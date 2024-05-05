Депутат перечислил профессии, которые может вытеснить ИИ

Однако России, по его словам, пока не грозит проблема безработицы из-за ИИ. Депутат пояснил, что в зоне риска в первую очередь находятся компании, большая часть обращений в которые повторяются.

«В связи с этим легко выстроить алгоритм решения для самых популярных запросов, тем самым сократив количество сотрудников», — пояснил Немкин.

Также большинство компание начинают внедрять в работу роботизированные системы, которые, в частности, способны отвечать на звонки и даже вести с клиентами диалоги. Поэтому количество «живых» администраторов может начать сокращаться.

Депутат отметил, что минимум 16 россиян опасаются безработицы, спровоцированной развитием ИИ. Однако во всем заменить человека искусственный интеллект не способен.

«Как минимум, не стоит исключать фактор того, что многие люди просто не хотят взаимодействовать с роботизированными системами — в силу тех или иных убеждений при наличии альтернативы они лучше обратятся к живому специалисту. Кроме того, ИИ пока все еще регулярно ошибается, а потому нуждается в постоянном человеческом контроле. Результаты работы ИИ всегда должны подвергаться критическому анализу специалистов», — резюмировал он.