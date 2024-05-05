Welt признала провал планов Запада по ограничению авиаперевозок в РФ

Запад не смог навредить санкциями отрасли авиаперевозок в России, которая продолжает действовать и развиваться, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Die Welt.

«Ключевые санкции Запада против России не возымели действия. Гражданский воздушный транспорт в стране продолжает функционировать», — отмечается в статье.

Журналисты пишут, что в 2022 году значительная часть самолетов простаивала, однако уже в 2023-м число рейсов увеличилось приблизительно на 20 тыс. Их объем достиг показателя в 1,28 млн.

«Эмбарго против российской гражданской авиации было одной из первых мер ЕС после начала войны. Оно должно ударить по чувствительному месту государства», — признали авторы.

Отмечается, что до многих важных регионов страны можно добраться только на самолете, при том, что в российском авиапарке преимущественную долю составляют европейские Airbus и американские Boeing.

«Надежда была на то, что Россия, будучи отрезанной от западных авиационных технологий, будет серьезно ослаблена. Этот план провалился», — подытожили в статье.