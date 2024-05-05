Бойцы группировки «Запад» на передовой получили пасхальные куличи

«Для военнослужащих группировки войск „Запад“, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции, изготовили пасхальные куличи и отправили на передовые позиции. В светлый праздник Пасхи для военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции, специалисты МТО группировки войск „Запад“ приготовили несколько десятков тысяч куличей и пасхальных яиц», — сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что пекари полевых хлебных заводов позволили бойцам разнообразить меню собственными рецептами. Куличи были изготовлены из натуральных продуктов: муки, яиц, растительного масла. Корочка была полита сгущенным молоком и посыпана разноцветной стружкой.

Праздничную продукцию доставили на позиции российских бойцов на спецтранспорте, оборудованном системами радиоэлектронной борьбы.