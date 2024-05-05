FT: Салливан признал, что США не смогут помешать России на Украине

Последний пакет американской помощи для Украины не помешает ВС РФ дальше продвигаться на фронте, пишет РИА Новости со ссылкой на британскую газету Financial Times.

Авторы статьи приводят слова советника Байдена по нацбезопасности Джейка Салливана.

«Салливан сказал, что он все еще ожидает „российских прорывов“ на фронте „в предстоящий период“, несмотря на новый пакет помощи США, одобренный в прошлом месяце», — сказано в публикации.

Также советник президент США отметил, что Киев планирует контрнаступление в следующем году. Подобная риторика Салливана, по словам авторов издания, указывают на видение ситуации Белым домом при победе Байдена на президентских выборах.

При этом в статье отмечается, что любое наступление ВСУ в 2025-м будет зависеть только от финансирования со стороны США.

«Но Дональд Трамп, бывший президент и предполагаемый кандидат от Республиканской партии, скептично относится к помощи Украине и обещает попытаться быстро положить конец конфликту и добиться урегулирования путем переговоров», — отмечает издание.