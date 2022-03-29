РИАМО - 29 мар. Певица, телеведущая Анна Семенович заявила, что не любит лирические песни и старается быть искренней со своими поклонниками, сообщает «Вечерняя Москва».

По ее словам, хотя лирические песни находят у слушателей эмоциональный отклик, она предпочитает исполнять веселые песни.

«Моя задача как артиста — давать и нести заряд позитива и добра. Поддерживать в трудные минуты, быть с ними и стараться своим примером показать, что все наладится», – заявила Семенович.

Говоря о гонении на российских спортсменов со стороны западных стран, артистка отметила, что для членов олимпийской сборной РФ - это был напряженный период.

«Без Олимпийских игр существует много очень важных и крупных соревнований. Но выступать без своего флага и гимна — это несправедливо по отношению к нашим спортсменам», – добавила Семенович.

Она рассказала также, что ее русская подруга, живущая в Италии, столкнулась с дискриминацией: ее не пускают в магазин из-за национальности. По мнению Семенович, это проявление русофобии и лицемерия.

Также она прокомментировала ситуацию с отказом некоторых артистов выступать на российской сцене. По ее мнению, проявление таких артистов пойдет на пользу России.