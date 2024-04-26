Почти 800 воскресенцев приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы»

Акция проходит в шестой раз. Пройти тестирование можно было более чем на 26 тысячах площадок в России и в 58 странах мира.

«Великая Отечественной война, без преувеличения, затронула каждую российскую семью, именно поэтому из года в год все большее количество наших граждан в конце апреля садится за парту и пишет „Диктант Победы“. Для каждого участника — это дань уважения подвигу наших отцов и дедов, которые ценой своей жизни защитили мир от нацизма», — отметил секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Игорь Брынцалов.

«Вместе со всей страной поучаствовал в этом масштабном проекте, написал онлайн. В эти дни наши военнослужащие, как и герои прошлых лет, отстаивают свободу и будущее страны. Попытки переписать историю не прекращаются и в наше время. События повторяются, поэтому так важно знать подвиги наших предков, боровшихся с фашизмом. „Диктант Победы“ даёт возможность не только проверить знания, но и почувствовать связь поколений, глубже понять историю страны», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Среди участников — почетный гражданин Воскресенска, координатор партпроекта «Историческая память» Василий Дацюк и старейший член партии «Единая Россия», советник председателя Мособлдумы, заслуженный работник сельского хозяйства Николай Козлов.

«Это самая массовая и масштабная акция на знание истории Великой Отечественной войны. Это не только проверка знаний истории, но и выражение уважения уходящему поколению ветеранов. С каждым годом у нас все больше участников, все шире география», — отметил Василий Дацюк.

Принять участие в «Диктанте Победы» мог любой желающий вне зависимости от возраста, придя лично на одну из площадок проведения акции или зарегистрировавшись на сайте диктантпобеды.рф. По итогам Диктанта всем участникам был выдан сертификат о прохождении тестирования, а федеральные победители получили возможность посетить Парад Победы в Москве в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.