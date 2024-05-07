В 2025 году в Щукине введут в эксплуатацию 2 жилых корпуса по реновации

Строительство двух жилых корпусов для переселения по программе реновации в столичном районе Щукино завершат в следующем году, сообщил руководитель департамента строительства, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Рафик Загрутдинов.

Корпуса возводят по адресу: ул. Щукинская, з/у 7Б.

«В настоящее время идет строительство наземной части здания. Всего здесь будет 486 квартир с улучшенной отделкой по стандартам реновации, 5 из них оборудуют для маломобильных жильцов», — уточнил Загрутдинов.

Готовая улучшенная отделка в квартирах будет полностью соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Вход в здания, полы вестибюлей и лифтовых холлов на первых этажах выполнят в один уровень с поверхностью земли.

Корпуса сформируют внутренний двор с местами тихого и активного отдыха жителей: здесь установят детскую площадку с безопасным резиновым покрытием, спортивную площадку, а также обустроят зону для отдыха взрослых.

Придомовую территорию благоустроят и озеленят.