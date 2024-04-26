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Дипломаты подтвердили смерть россиянина в отеле в Турции

Генконсульство РФ в Анталье подтвердило заявления турецкой прессы, что в одном из отелей города нашли труп россиянина. Как заявили дипломаты, покойным оказался турист, который ушел из жизни «по естественным причинам», сообщает Газета.ru .

В российском ГК проинформировали, что труп мужчины, по имеющейся информации, нашли вечером 23 апреля в одной из гостиниц Антальи. Прибывшие к месту жандармы и медики выяснили, что умерший — российский турист.

«По предварительным оценкам, он скончался по естественным причинам (окончательные результаты судебно-медицинской экспертизы будут получены позднее)», — сообщили российские дипломаты.

Сейчас российская сторона решает организационные вопросы по вопросу транзита тела своего гражданина на родину. Сотрудники генконсульства поддерживают связь с вдовой россиянина и готовы помочь его родным.