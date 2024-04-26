В Москве суд арестовал причастного к убийству Кирилла Ковалева сотрудника ДПС

Басманный суд на время следствия заключил под стражу сотрудника ДПС, который за 30 тыс. рублей отпустил участника убийства байкера Кирилла Ковалева, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы .

Предварительно установлено, что сотрудник ДПС остановил управляемый Аббасовым И.Б.о. автомобиль, но у того не оказалось документов. Чтобы избежать ареста, соучастник убийства Кирилла Ковалева предложил инспектору взятку.

Страж порядка получил 30 тыс. рублей, после чего отпустил его. Через некоторое время его задержали. Суд арестовал Дмитрия Бовтунова на 1 месяц 23 суток — до 18 июня 2024.

Убийство Кирилла Ковалева произошло 17 апреля в московском дворе, где он сделал замечание 21-летнему Шахину Аббасову за неправильную парковку. Между мужчинами произошла драка, в ходе которой Аббасов зарезал Ковалева и сбежал в Ростовскую область, где его в итоге поймали.

Позднее по подозрению в убийстве задержали шесть человек, всех их арестовали на время следствия.