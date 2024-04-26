В Видном прошел муниципальный этап Всероссийской игры «Зарница 2.0»

Всероссийская военно-патриотическая игра «Зарница 2.0» прошла в Ленинском городском округе на базе Видновской школы № 10. Ее организовало местное отделение Всероссийской организации детей и молодежи «Движение Первых», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«На муниципальный этап вышли лучшие из лучших — ребята из разных школ нашего округа, показавшие высокие результаты на предыдущих этапах. Первичные отделения Движения открыты уже во всех школах Ленинского округа. В наши ряды уже вступили порядка полутора тысяч учащихся», — приводятся в сообщении слова председателя местного отделения «Движения Первых» Ксении Жуковой.

Она уточнила, что в соревнованиях участвовали ребята из Видновских школ № 10 и № 11, а также из Володарской и Мисайловской школ. Они состязались в спортивной и строевой подготовке, знании отечественной истории и общевойсковой грамотности, в умении оказывать первую помощь, проходить полосу препятствий.

Судьями соревнований стали руководитель оборонно-спортивного клуба «Ратник» Михаил Кононенко, директор спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Сергей Иванов, председатель местного отделения «Волонтёров-Медиков» Сабина Забирова и представитель общественного объединения «Северный человек» Андрей Свешников.

Победу в состязаниях одержал отряд «Факел-Володарка» из поселка Володарского Ленинского округа.

«До конца апреля по всей Московской области завершится муниципальный этап проекта. По его итогам команды-победители пройдут на региональный этап „Зарницы 2.0“, где будут соревноваться с командами из других городских округов», — добавила Ксения Жукова.

Организаторы решили не оставить никого без внимания, поэтому участники всех команд получили памятные подарки с символикой «Движения Первых».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

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