Глава Ленинского округа Станислав Каторов написал «Диктант Победы»

Глава Ленинского округа Станислав Каторов стал участником акции «Диктанта Победы», которая состоялась в муниципальном образовании на 22 площадках. Главой округа Диктант был написан в Видновском художественно-техническом лицее, сообщает пресс-служба муниципального образования.

В акции приняли участие родители, учителя и волонтеры «Молодой гвардии Единой России». Общее число участников составило около 800 человек. Жители Ленинского округа могли написать Диктант общеобразовательных учреждениях, в воинских частях № 51-086 в деревне Арапники, № 52096 в посёлке Петровское, а также в здании второго пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Московской области.

«„Диктант Победы“ — важный и неотъемлемый аспект изучении истории нашей страны. В современных условиях, когда активно пытаются устранить русскую культуру и историю, мы должны противостоять этому. На всех уровнях нашего общества необходимо активное противодействие этим попыткам. Акция „Диктант Победы“ имеет особую ценность, она влияет не только на наше интеллектуальное развитие, но и на формирование патриотических убеждений», — отмечает глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Перед написанием диктанта Станислав Каторов внимательно выслушал инструкцию организатора по заполнению бланков, после чего главе округа и другим участникам предстояло решить 25 заданий за 45 минут. Основной фокус теста направлен на знание истории Великой Отечественной войны.

В этом году в акции «Диктант Победы» приняли участие около 60 тысяч жителей Московской области. Региональные площадки проведения акции располагались в школах, библиотеках, музеях, в ЗАГСах и других местах. Подмосковное отделение партии «Единая Россия» подготовило 1213 площадок для проведения мероприятия. Написать «Диктант Победы» можно было и в режиме онлайн в мобильном приложении, либо на официальном сайте диктантпобеды.рф. Для этого необходимо было заранее зарегистрироваться.

Ранее губернатор Московской области Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.