РИАМО - 29 мар. В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тем не менее говорить о завершении пандемии преждевременно, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

Он отметил, что снижение заболеваемости вирусными инфекциями обычно фиксируется в теплое время года. Поэтому делать выводы об окончании пандемии на основе данных, полученных весной и летом, нельзя.

«Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике», – подчеркнул Крючков в эфире радио Sputnik.

Уверенно говорить о завершении пандемии можно будет через год наблюдений. При этом даже если коронавирус станет сезонным заболеванием, возможны всплески заболеваемости.

«Он может иногда на сезон или на два вновь приобрести эпидемический характер, как это иногда происходит с гриппом», – добавил Крючков.

Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Тем не менее лучшим способом обезопаситься от тяжелого протекания заболевания является вакцинация.

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