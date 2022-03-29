РИАМО - 29 мар. В России наблюдается спад заболеваемости коронавирусной инфекцией. Тем не менее говорить о завершении пандемии преждевременно, сообщил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Он отметил, что снижение заболеваемости вирусными инфекциями обычно фиксируется в теплое время года. Поэтому делать выводы об окончании пандемии на основе данных, полученных весной и летом, нельзя.
«Относительно невысокая заболеваемость в течение нескольких теплых месяцев не будет свидетельством завершения пандемии. Только по относительно благополучному, с точки зрения вирусных инфекций, летнему периоду невозможно судить о дальнейшей динамике», – подчеркнул Крючков в эфире радио Sputnik.
Уверенно говорить о завершении пандемии можно будет через год наблюдений. При этом даже если коронавирус станет сезонным заболеванием, возможны всплески заболеваемости.
Ситуация с распространением коронавируса в России стабилизировалась. Тем не менее лучшим способом обезопаситься от тяжелого протекания заболевания является вакцинация.
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