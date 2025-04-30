14 российских и зарубежных фильмов, которые выйдут на экраны в мае 2025 года

Какие полнометражные картины стоит посмотреть в кинотеатрах и на стримингах в последнем месяце весны, читайте в материале РИАМО.

Что посмотреть в кинотеатрах в мае 2025

1. «В списках не значился» – фильм о защитниках Брестской крепости

Очередной фильм о героической обороне Брестской крепости снят по одноименной повести Бориса Васильева (она уже была экранизирована в 1995 году под названием «Я – русский солдат»).

Главный герой Николай Плужников (Владислав Миллер) – молодой лейтенант, который получил назначение в Брестскую крепость и даже не успел оформить бумаги, когда 22 июня началась война. В роли одного из его сослуживцев снялся Владимир Машков.

Посмотреть громкую премьеру на большом экране можно будет с 1 мая.

2. «Сокровища гномов» – фильм о сказочных карликах в России

Устав снимать про Бабу-Ягу и Василису Прекрасную, российские киношники взяли себе героев из западной мифологии. Главный герой новой фэнтези-комедии Рома (Никита Кологривый) – аферист, вписавший себя в завещание соседа по даче, по которому он получает не только земельный участок, но и четверку гномов. Сказочные создания умеют добывать сокровища, а Роме только это и нужно. Но вот незадача – чтобы получить золото, плуту и пройдохе нужно убедить волшебных существ, что он хороший человек.

Полюбоваться на очередного плохого парня в исполнении Кологривого можно будет с 1 мая.

3. «Легенды наших предков» – фильм о том, как важно помнить прошлое

Еще одно российское фэнтези рассказывает о журналисте из Екатеринбурга (Александр Яценко), который начинает видеть лесного духа. Тот умоляет героя помочь сказочным существам, которым грозит гибель из-за того, что их начинают забывать. Взяв в помощники 12-летнюю дочку, спаситель сверхъестественного отправляется в удивительное путешествие.

В отличие от большинства подобных проектов, перед нами не чисто развлекательное кино, а нечто осмысленное – не зря работа молодого режиссера Ивана Соснина получила исключительно благожелательные отзывы критиков.

На большие экраны лента выйдет 1 мая.

4. «Мужу привет» – фильм о возможности начать сначала

Режиссер Антон Маслов («Вампиры средней полосы», «Поехавшая») снял мелодраму со щекотливым сюжетом. Главная героиня (Юлия Пересильд) уже пять лет живет в ожидании чуда – ее муж находится в коме. Но вот она встречает другого мужчину (Владимир Вдовиченков), и теперь ей придется сделать нелегкий выбор.

Узнать, чем закончится эта драматичная история, можно будет в российских кинотеатрах с 1 мая.

5. «Финал» – фильм о триумфе российских волейболистов в Лондоне

Сняв кучу фильмов про футбол, хоккей, фигурное катание, бокс, лыжи и даже баскетбол, российские киношники добрались и до волейбола. А именно до мужского олимпийского финала 2012 года, когда сборной России остался один шаг до первого золота в постсоветский период, но на пути у нее встала грозная команда Бразилии.

Оценить, как выглядит очередной вид спорта на большом экране, можно будет с 8 мая.

6. «Группа крови» – фильм об узниках детского концлагеря

Эта тяжелая драма расскажет историю реального концлагеря для детей, существовавшего с 1942 года под Ленинградом, в поселке Вырица.

На экраны кинотеатров фильм режиссера Максима Бриуса («Солнцепек») выйдет 8 мая.

7. «Бес попутал» – фильм о договоре с дьяволом по-русски

В новой комедии со сверхъестественным оттенком Павел Деревянко сыграл Беса, явившегося молодому парню, которого сбила машина. Лукавый предложил жертве вернуться на Землю, но взамен себя отправить на тот свет невинную девушку. Парень согласился, однако выполнить обещание оказалось сложнее, чем дать его.

На больших экранах лента режиссера Дмитрия Фикса появится 8 мая.

8. «Туда» – фильм о длинном путешествии девушки и таксиста

Классическое роуд-муви расскажет о таксисте (Петр Федоров) и его пассажирке (Ирина Старшенбаум), которым предстоит вместе проехать полторы тысячи километров.

Понаблюдать за возникновением и развитием новых отношений можно будет с 15 мая.

9. «Верный друг» (The Friend) – фильм о женщине с огромной собакой

У российских зрителей появится редкая возможность увидеть на большом экране двух больших голливудских звезд – Билла Мюррея и Наоми Уоттс. Последняя играет писательницу, которой в наследство от умершего друга (Мюррей) достался здоровенный дог. Как водится, дружба с животным изменит жизнь героини.

Увидеть трогательную историю можно будет с 15 мая.

10. «Соловей против Муромца» – фильм о богатыре с современным «апгрейдом»

В своих непрестанных попытках заработать на героях русских сказок и былин российские сценаристы воруют идеи у Голливуда. Так, в новом фильме про Илью Муромца легендарного богатыря откопали где-то во льдах, как Капитана Америку, а потом вставили ему механическое сердце, как Тони Старку. В итоге замаскированный под робота Илья сразится со своим главным врагом, Соловьем-разбойником, на турнире механических изделий.

На больших экранах робоИлья появится 22 мая.

11. «Пара на пару» – фильм о сложном переплетении отношений

Сюжет в новой романтической комедии довольно типичен для картин этого жанра: главный герой (Дмитрий Чеботарев) пытается вернуть жену (Ирина Горбачева), которая ушла к более солидному мужчине (Александр Робак). С этой целью он подкатывает к дочке нового избранника своей супруги и вместе с девушкой (Ульяна Чжан) приезжает на семейный уик-энд в загородный дом, где брутальный хозяин уже подготовил для него ряд испытаний. Смотреть этот фильм стоит разве что из-за внушительного актерского состава.

Увидеть звезд российского кино на больших экранах можно будет с 22 мая.

12. «Верни ее из мертвых» (Bring Her Back) – фильм о детях, попавших к нехорошей приемной матери

Дуэт австралийских сценаристов/режиссеров Дэнни и Майкла Филиппу, в 2022 году выпустивший на экраны успешный хоррор «Два, три, демон, приди!», решил продолжить работать в том же жанре. На этот раз братья сняли картину о мальчике с девочкой, потерявших родителей. Детей взяла к себе добрая женщина (Салли Хокинс), но с течением времени они поняли, что у приемной мамы не все в порядке с головой.

Посмотреть ужастик в кинотеатрах можно будет с 29 мая.

Какие фильмы выйдут онлайн в мае 2025

13. «Еще одна простая просьба» (Another Simple Favor) – фильм о новых приключениях знакомых героев

Продолжение классного комедийного триллера 2018 года снова расскажет о двух женщинах – матери-одиночке и видеоблогере Стефани (Анна Кендрик) и мошеннице Эмили (Блейк Лайвли). Действие будет происходить на итальянском острове Капри, куда Эмили пригласит Стефани на свою свадьбу с итальянским красавчиком-бизнесменом. Однако, как и в первой части, внезапно произойдет убийство.

Картина режиссера Пола Фига появится в интернете 1 мая.

14. «Источник вечной молодости» (Fountain of Youth) – фильм о поисках бессмертия

Гай Ричи возвращается со своим новым фильмом – на этот раз приключенческим, что для режиссера нехарактерно. По сюжету, брат (Джон Красински) и сестра (Натали Портман) отправятся на поиски того самого источника вечной молодости, о котором говорится в названии.

Картин в духе Индианы Джонса станет доступна онлайн 23 мая.