Свыше 70% школьников в Крыму уходят после 9-го класса

Директор ГБОУ ДПО РК «Крымский центр развития профессионального образования» Ольга Панова рассказала, что свыше 70% школьников, окончивших 9-й класс, поступают в учреждения среднего профессионального образования, поскольку престиж этих учебных заведений на полуострове растет, сообщает «Крым 24» .

По ее словам, наибольший интерес у поступающих вызывают такие специальности, как информационные технологии, графический дизайн, сетевое администрирование, а также программные решения для бизнеса. Помимо этого, Панова выделила в качестве популярной сферу туризма и гостеприимства.

«Это то, что востребовано на рынке труда и сегодня являются флагманами. Средний балл на эти направления подготовки при поступлении — 4,7-4,9. На отдельные направления подготовки конкурс был до 5-6 человек на место», — пояснила она.

Панова подчеркнула, что в крымских организациях среднего профессионального образования ведется модернизация материально-технической базы, что способствует созданию благоприятных условий для развития различных учебных направлений.