Уникальное место: россиянам рассказали об озере Сары-Челек в Кыргызстане

В юго-западной части Кыргызстана, в сердце Чаткальского хребта, укрыт один из самых таинственных уголков страны — биосферный заповедник Сары-Челек. Многие местные жители считают это место особенным, а ученые — уникальным, сообщает MIR24.TV .

Добраться до главной жемчужины заповедника, озера, — задача не из простых. От ближайшего крупного города, Кара-Куля, предстоит примерно четырехчасовое путешествие по извилистым горным дорогам. Однако этот путь, несомненно, запомнится надолго.

Озеро Сары-Челек раскинулось на высоте около 1900 метров над уровнем моря. Его протяженность составляет 7,5 километров, а максимальная глубина достигает 230 метров. Подпитываемое талыми водами ледников и подземными водами, оно заслуженно считается одним из самых чистых водоемов в стране.

Окружает озеро нетронутый лес, насчитывающий более 40 видов деревьев и кустарников, многие из которых находятся под охраной и занесены в Красную книгу.

На территории заповедника действует строгий запрет на охоту и рыбную ловлю. Купание в озере также запрещено из-за внезапных перепадов глубины, однако, по словам егерей, туристы порой игнорируют это правило.

Сары-Челек входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подразумевает не только охрану природы, но и взаимодействие с местным населением. В буферной зоне заповедника проживают семьи, занимающиеся сельским хозяйством.

Туристы посещают Сары-Челек в любое время года. Весной их привлекает пробуждение природы, летом — прохлада и тень, осенью — яркие краски и спокойные прогулки. Зимой же добраться до озера довольно сложно, так как единственная дорога часто занесена снегом. Погода здесь отличается переменчивостью: утром может быть прохладно, днем — солнечно, а вечером — дуть холодный ветер с гор. Вода в озере кажется почти маслянистой, настолько она прозрачна и холодна. На разной высоте формируются свои микроклиматические условия: внизу может быть сухая тропа, а наверху — лежать снег.