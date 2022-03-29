РИАМО - 29 мар. Министерство энергетики Подмосковья рекомендует жителям региона обеспечить безопасность использования газового оборудования и установить системы контроля утечки газа – смарт-счетчики. «Мособлгаз» установил уже свыше 240 тыс. таких приборов на территории области, сообщает пресс-служба регионального Минэнерго.

Министерство тщательно следит за соблюдением мер безопасности при использовании газа. По словам министра энергетики Подмосковья Александра Самарина, обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования — важнейшая задача газовиков региона.

Смарт-счетчики позволяют максимально точно отслеживать и передавать данные и расчеты за потребленный газ. Порядка 90 тыс. установленных в регионе смарт-счетчиков снабжены GSM-модулем.

«Современные приборы учета газа пользуются спросом у наших абонентов. Их преимущество перед механическими приборами заключается в автономности работы, точности записи и передачи показаний, простоте обслуживания и оплаты за газ», – отметил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он рассказал, что с помощью смарт-счетчиков можно удаленно пополнить счет и заблокировать подачу газа в случае обнаружения утечки. Можно также подключить «Автоплатеж».

Счетчики, оснащенные GSM-модулем, автоматически передают показания в «Мособлгаз». После этого компания обрабатывает поступившую информацию.

Граждане, использующие приборы учета производства Itron (Gallus), могут пополнить смарт-карты в офисах «Мособлгаза», банковских терминалах или в своих смартфонах. С начала 2022 года 22 тыс. абонентов воспользовались удаленными способами пополнения карт.