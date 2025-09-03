Ветеринаров Госветслужбы Подмосковья поздравили с профессиональным праздником

В среду в Ленинском городском округе состоялось торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню ветеринарного работника России, который отметили 31 августа. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных поздравил специалистов с профессиональным праздником и выразил благодарность за вклад в развитие сферы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

«Государственная ветеринарная служба Московской области является одной из старейших в стране. На протяжении более 140 лет ветеринарные врачи стоят на страже биобезопасности региона, здоровья продуктивных и домашних животных, обеспечивают качество сельскохозяйственной продукции. Это весомый вклад в продовольственную безопасность. Сегодня в ее составе действуют 85 клиник, работают около 1,4 тыс. специалистов. Благодарим ветеринаров за профессионализм и преданность делу», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

В ходе мероприятия благодарственными письмами были отмечены лучшие специалисты Госветслужбы региона. Также ветеринары представили итоги работы по основным направлениям деятельности. Так, с начала года в хозяйствах всех форм собственности было вакцинировано более 3,1 млн голов крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также свыше 168,4 млн птицы. Большая работа проводится с владельцами домашних животных, продолжает развиваться культура ответственного содержания. В этом году против опасных болезней было привито 357,8 тыс. питомцев, а с сентября 2023 года в едином региональном Реестре зарегистрировано около 41 тыс. домашних животных.

«Сегодня на площадке собрались ветеринарные специалисты Госветслужбы Московской области, чтобы оценить итоги работы за год и отметить профессиональный праздник. Мы активно переводим сферу в «цифру» — владельцам животных доступны 6 электронных сервисов, 2 госуслуги, в этом году запустили голосовой помощник «Вита» на горячей линии по вопросам ветеринарии. Также для нас важно формировать кадровый потенциал — активно сотрудничаем с профильными учебными заведениями. В прошлом году на базе Госветслужбы практику прошли 275 студентов, также было трудоустроено 25 молодых специалистов. Желаю ветеринарам успехов в работе и новых профессиональных достижений», — отметил первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков.

В мероприятии приняли участие глава Ленинского городского округа Станислав Каторов, представители органов государственной власти, в том числе Минсельхоза России, управления Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям, Комитета по аграрной политике и потребительскому рынку Мособлдумы, Управления Роспотребнадзора по Московской области, Комитета ветеринарии города Москвы, а также образовательных учреждений.

