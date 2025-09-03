Пассажирам «Центральной ППК» стали доступны бесплатные поездки в сервисе «Велобайк»

Успеть на нужный экспресс или проехать от станции до дома на велосипедах и электроскутерах «Велобайк» — все это доступно пассажирам «Центральной ППК» бесплатно по безлимитным «Единым» и абонементам на картах москвича для обучающихся. Акцией можно будет воспользоваться до конца сезона в период действия проездного. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса Подмосковья.

Поездка в сервисе «Велобайк» бесплатна в первые 30 минут. Если аренда продлится дольше, то с 31-й минуты стоимость будет рассчитана по стандартным тарифам. Количество бесплатных поездок в течение дня не ограничено, а их общее число зависит от срока действия проездного. Пассажирам может быть доступно от 60 до 390 сессий по полчаса.

Чтобы воспользоваться акцией, необходимо активировать в приложении «Велобайк» бонус, который дается за оплату билета «Единый» на 30, 90 или 365 дней, а также за пополнение карты москвича для обучающегося на 30 или 90 дней в приложении «Метро Москвы». Уже действующие билеты указанных категорий также участвуют в акции.

С инструкцией по подключению бесплатных поездок и подробностями акции можно ознакомиться по ссылке velobike.ru/troika.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что транспорт и дороги являются важной темой для Подмосковья.