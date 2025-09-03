Региональный этап фестиваля детского футбола в Подольске собрал более 250 ребят

В Подольске в региональном этапе фестиваля детского дворового футбола приняло участие более 250 ребят из 18 команд. Соревновались дворовые коллективы и спортивные школы, юноши и девушки. На лучший стадион округа вышли футболисты из Балашихи, Сергиева Посада, Зарайска и многих других городов Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Такие встречи — это не только про спорт, но и про дружбу, поддержку и командный дух. Отдельно хочу отметить работу сторонников партии «Единой России», которые в рамках марафона «Сила России» делают многое для развития детского спорта. В этом году в регионе прошли мастер-классы олимпийских чемпионов, оздоровительные занятия и десятки тренировок для всех желающих», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Он отметил, что в округе дают ребятам большие возможности для занятий спортом. Проводят тренировки по рукопашному бою, соревнования по лазертагу, встречи с молодежью с пропагандой здорового образа жизни и рассказывают о перспективах в будущем и профессиональном спорте.

Такие инициативы помогают детям расти активными, сильными и уверенными в себе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.