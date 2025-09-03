Лебедев раскритиковал кинокритика Долина* за получение гражданства Молдавии

«Баба с возу — кобыле легче. Очень-очень скучный, занудный, самовлюбленный критик Антон Долин* как писал в „Медузе"** свои никому не нужные рецензии, так и дальше будет писать», — с иронией заявил дизайнер в выпуске обзора новостей в соцсети «ВКонтакте».

21 августа президент Молдавии Майя Санду подписала указ о выдаче гражданства республики кинокритику Антону Долину*, а также его супруге и двоим детям. Кинокритик уехал из РФ в марте 2022 года после начала СВО на Украине. В октябре 2022 года Минюст РФ внес Долина * в реестр иноагентов.

* Физлицо, выполняющее функцию иноагента в стране.

** Признана в РФ СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.