Ветеран СВО провел урок мужества для школьников Можайского округа

В День солидарности в борьбе с терроризмом в школах Можайского округа прошли памятные мероприятия. Социальный координатор Государственного фонда «Защитники Отечества» Галина Аксенова и ветеран СВО, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Александр Князев провели урок мужества для старшеклассников средней общеобразовательной школы № 3. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Мероприятие приурочено к одной из самых скорбных дат в современной истории России — Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата была установлена после трагических событий в Беслане в 2004 году и символизирует сплочение общества в противостоянии террору.

На уроке ребятам рассказали о самых масштабных терактах, потрясших нашу страну. Галина Аксенова, чья работа тесно связана с патриотическим воспитанием молодежи и поддержкой участников СВО, привела исторические факты и рассказала о трагедии в школе Беслана, где боевики целых три дня удерживали более 1 тыс. человек, в основном детей и женщин.

Важной частью мероприятия стала практическая информация о том, как вести себя в чрезвычайной ситуации. Александр Князев, который знает о безопасности не понаслышке, подробно разобрал с ребятами алгоритм действий.

«Главное — не паниковать. Хладнокровие помогает трезво оценить обстановку и принять верное решение. Немедленно покинуть небезопасное место, если это возможно. Немедленно сообщить о происшествии взрослым, учителям или правоохранительным органам, если вы стали первым свидетелем чрезвычайной ситуации, — подчеркнул ветеран спецоперации», — сказал Князев.

Также участникам напомнили, что в нынешних реалиях необходимо избегать контактов в социальных сетях и на просторах интернета с незнакомцами, которые предлагают за деньги совершить террористические акты.

«Подобные уроки это не просто дань памяти. Это важнейшая работа по воспитанию активной гражданской позиции и патриотизма у нашей молодежи. Наша цель научить подрастающее поколение не только помнить о трагедиях, но и знать, как действовать в критической ситуации, как обезопасить себя и помочь окружающим», — рассказали организаторы урока мужества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.