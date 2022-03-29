РИАМО - 29 мар. Власти Подмосковья приступили к исполнению федеральных антикризисных мер по поддержке строительной отрасли. В частности, в регионе был сокращен перечень объектов, где необходимо устанавливать санитарно-защитные зоны, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Так, больше не потребуется установление санитарно-защитных зон примерно для 30 объектов малого и среднего бизнеса, в том числе небольших магазинов, прачечных, пунктов питания и других.

Эти предприятия востребованы в городской среде. Изменения в санитарном законодательстве позволят владельцам небольших предприятий проще и быстрее реализовывать свои проекты.

Также примерно для 40 объектов сокращены размеры санитарно-защитных зон. Эта мера затронет ветлечебницы, пивоварни, производства кваса, сыра и другие объекты.

Нововведения стали возможны благодаря модернизации предприятий и минимизации их воздействия на окружающую среду. При актуализации санитарной классификации приоритет отдавался оценкам рисков здоровью граждан.

«В первую очередь, это касается предоставления бизнесу всех возможностей для реализации проектов нежилого назначения и создания новых рабочих мест, а малое и среднее предпринимательство является их мощным генератором», – заявил министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Он добавил, что поддержка строительной отрасли должна повысить коммерческую активность и положительно сказаться на подмосковной экономике.

Реализация меры поддержки по освобождению предпринимателей от установления санитарных зон - поручение вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. Ранее он отметил, что регионам предстоит оперативно приступить к выполнению антикризисных мер.

«Это и прачечные, и небольшие магазины, пункты питания. Владельцы бизнеса смогут гораздо проще, быстрее, дешевле организовать свое дело», – подчеркнул Хуснуллин.