Коробки с письмами бойцам СВО нашли на мусорке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде местный житель обнаружил на помойке множество писем, адресованным бойцам, находящимся на спецоперации, сообщает «Осторожно, новости» .

Письма для военных были подписаны студентами Нижегородского строительного техникума. Журналисты забрали эту коробку и отправились с ней в техникум, чтобы разобраться в произошедшем.

Заместитель директора сказала, что не в курсе, почему письма выброшены. Директор комментировать ситуацию отказалась.

Ранее стройтехникум рассказал в своих соцсетях о встречах с бойцами СВО, написании писем, также он приглашал преподавателей и студентов поучаствовать в акции «Письмо солдату».

По данному факту Минобразования начало проверку.