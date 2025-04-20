Депутат Бессараб: пенсии экс-служащим силовых структур повысят с 1 октября

Депутат Госдумы Светлана Бессараб заявил, что с 1 октября текущего года буду повышены пенсии военным и бывшим служащим силовых структур, сообщает «Лента.ру» .

«С 1 января были повышены страховые выплаты, проиндексированы военные пенсии. С 1 апреля — проиндексированы социальные. А с 1 октября будет повышение военных пенсий и пенсий бывших служащих силовых структур», — сказала парламентарий.

Депутат Госдумы добавила, что для данной категории граждан планируется увеличение выплат на 4,5%. Однако окончательное решение о размере пенсий может быть принято ближе к октябрю.

Ранее член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб заявила, что с 1 мая 2025 года россияне с I группой инвалидности и граждане, достигшие 80-летнего возраста, начнут получать удвоенную фиксированную выплату к пенсии.