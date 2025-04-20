В юбке нельзя: в Балашихе девушку отказались пускать в военный госпиталь

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В Балашихе девушку не пустили в военный госпиталь из-за юбки

Девушку отказались пускать в Главный военный клинический госпиталь войск нацгвардии РФ на Вишняковском шоссе в Балашихе, сказав, что туда нельзя проходить в юбке, сообщает «Осторожно, Москва» .

Как рассказала девушка, других людей пускали на территорию независимо от внешнего вида.

«Сейчас я должна идти и покупать себе штаны в ближайшем магазине, потому что иначе меня отказываются пускать», — добавила собеседница.

Она уточнила, что просила показать правила, где все написано, но ей отказали. При этом других девушек в шортах и юбках на территорию пустили.

Девушка планирует писать заявление в полицию по факту этого инцидента.