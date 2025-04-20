Умерла заслуженная артистка России Елизавета Зима

Скончалась заслуженная артистка России, актриса Смоленского государственного академического драматического театра им. А. С. Грибоедова Елизавета Зима, сообщается на сайте театра.

Актрисе было 79 лет.

«Она запомниться своей талантливой игрой, прекрасным голосом и неповторимыми образами на сцене», — отметили в театре.

Зима выступала на сцене Смоленского государственного академического драматического театра им. А. С. Грибоедова с 1991 года по 2011 год. Также она была педагогом по вокалу и сценической речи, организатором музыкально-театральной гостиной при театре.

Она играла в спектаклях «Антоний и Клеопатра», «Собака на сене», «Дачники», «Сильва», «Свадьба в Малиновке», «Укрощение строптивой», «Ревизор» и т. д.