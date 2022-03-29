РИАМО - 29 мар. Более 500 заявлений на получение жилищных сертификатов подали переселенцы из аварийных домов Подмосковья. Благодаря этой мере социальной поддержки они смогут переехать в комфортное жилье, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В регионе ускоренными темпами продолжается реализация нацпроекта «Жилье и городская среда» и переселение граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года.

«На сегодняшний день от семей, проживающих в аварийных домах, подано 511 заявлений на получение данной меры соцподдержки. Благодаря этому в текущем году 957 граждан гораздо раньше смогут переехать в комфортные и благоустроенные квартиры», – сказал министр областного Стройкомплекса Владимир Локтев.

По его словам, заявления поданы в 17 округах. Благодаря данной мере соцподдержки с опережением будет расселено порядка 18,4 тыс. квадратных метров аварийного жилфонда.

Стоимость одного кв. метра по сертификату составляет около 84 тыс. рублей. При этом минимальная оплачиваемая площадь составляет 33,5 кв. м. Получить сертификат могут собственники жилых помещений в домах, признанных аварийными до 1 января 2017 года и включенных в областную программу переселения.

После завершения этой программы до конца 2023 года в Подмосковье запустят новую программу. Она позволит расселить аварийное жилье, признанное таковым на январь 2021 года.