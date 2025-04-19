Партию новых истребителей Су-34 передали Минобороны

Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков отметил, что Су-34 демонстрируют высокую эффективность, а также отличные маневренные и боевые качества.

«Самолет востребован в войсках, и наши авиазаводы наращивают темпы выпуска этой машины», — сказал Артяков.

Данный истребитель может работать при огневом и информационном противодействии врага, в любое время суток и при любой погоде. В самолете могут быть установлены неуправляемые и управляемые авиасредства поражения противника. Кроме того, Су-34 может быть воздушным разведчиком.

«Наши самолеты показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Безусловно, мы этим гордимся», — подчеркнул глава ОАК Вадим Бадеха.

По его словам, выпуск этого истребителя в РФ за два года вырос более чем вдвое.