Партию новых истребителей Су-34 передали Минобороны
ОАК передала министерству обороны партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, они прошли полный цикл заводских испытаний, сообщает пресс-служба компании.
Первый заместитель гендиректора госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков отметил, что Су-34 демонстрируют высокую эффективность, а также отличные маневренные и боевые качества.
«Самолет востребован в войсках, и наши авиазаводы наращивают темпы выпуска этой машины», — сказал Артяков.
Данный истребитель может работать при огневом и информационном противодействии врага, в любое время суток и при любой погоде. В самолете могут быть установлены неуправляемые и управляемые авиасредства поражения противника. Кроме того, Су-34 может быть воздушным разведчиком.
«Наши самолеты показывают свои преимущества в реальных боевых условиях. Безусловно, мы этим гордимся», — подчеркнул глава ОАК Вадим Бадеха.
По его словам, выпуск этого истребителя в РФ за два года вырос более чем вдвое.