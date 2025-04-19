Первые весенние грозы прогремели в Московской области

сегодня в 07:39

Прошлой ночью первые весенние грозы наблюдались в Подмосковье. Они прогремели в Черустях и Волоколамске, сообщается на сайте «Метеовести».

В Москве этой ночью обошлось без гроз.

В субботу в начале дня уходящий из региона атмосферный фронт еще отметится в регионе кратковременными дождями. Потом он унесет осадки, и их вероятность устремится к нулю.

Кроме того, температура в столичном регионе может побить рекорды по теплу. В Москве в субботу прогнозируется обновление третьего в апреле рекордного максимума.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд отметил, что жара продержится в Центральной России до 22 апреля.